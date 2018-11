Domenicali mastica amaro: «Non cerchiamo alibi, guardiamo avanti»

Il Varese perde 3-0 in casa della Castellanzese, una vittoria meritata per i neroverdi, che si confermano così al primo posto in classifica. C’è invece grande rammarico in casa biancorossa, con mister Manuele Domenicali che prova ad analizzare la sconfitta: «Anche noi eravamo in forma, ma le partite cambiano in base agli episodi. Non cerchiamo alibi, siamo venuti qui a viso aperto e fino al 23’ del primo tempo abbiamo fatto noi la partita, senza nessuna supremazia dei primi in classifica. La Castellanzese è una buona squadra, stanno bene e sono primi in classifica. Abbiamo cercato di aprire la partita, ma sul 3-0 non c’è più stata storia».

«Onore ai vincitori, noi abbiamo fatto fatica a tenera alto il pallone, un po’ per meriti della Castellanzese, un po’ per demeriti nostri. Guardiamo avanti, dobbiamo proseguire sulla strada cominciata da inizio anno. Abbiamo tanti 2000 in campo, questa è la nostra politica, ma bisogna dare loro il tempo di crescere. Mercoledì scenderemo in campo per la Coppa Italia».

Fiorenzo Roncari, allenatore della Castellanzese, è ovviamente molto soddisfatto: «La mia squadra oggi aveva una condizioni psico-fisica eccellente e viste le doti dei miei ragazzi sapevo che avremmo fatto un’ottima partita, con tanto carattere. Era importante approcciare bene la gara, senza personalismi e fronzoli. Abbiamo guadagnato ancora un paio di punti, bene. Non è vero che non c’è stata partita, il Varese ci ha messo in difficoltà. Spero che per il Varese, lo dico anche da tifoso, ci sia un futuro brillante».

Il presidente della Castellanzese, Alberto Affetti: «Il calcio è pieno di sorprese e la strada è ancora lunga. Oggi la cosa più bella è che l’affluenza del pubblico è stata tanta sia da Varese, ma anche da Castellanza; questo per me vuol dire molto. La nostra forza è che anche sul 3- abbiamo lottato. Era la prima volta storica per questa sfida e mi fa molto piacere averla vinta anche per questo».

Luca Gestra parla per conto della squadra: «Ci ha fatto male vedere i tifosi togliere le bandiere prima della fine della gara e andare via. Noi chiediamo scusa, lo dico da parte di tutta la squadra, ma noi abbiamo giocato con spirito positivo cercando di portare a casa la vittoria, senza mai togliere la gamba. Complimenti alla Castellanzese che ci ha fatto tre gol e ci ha battuto. Ci sono ancora tanti punti in palio e vedremo alla fine chi avrà la meglio».

PAGELLE

SCAPOLO 5,5: L’impressione è che non riesca a dare sicurezza ai suoi compagni di squadra. Nel finale prima è protagonista nell’occasione del rigore, poi rischia la frittata con Bianchi

LONARDI 5,5: Ci ha abituato a prestazioni di alto profilo, forse per la prima volta trova un avversario – Gibellini – caparbio più di lui, almeno al momento.

MARINALI 6: Messo in difesa per emergenza, non compie sbavature e non sfigura

TRAVAGLINI 6: Sempre uno dei più positivi tra i biancorossi, ci mette fisico e grinta

BIANCHI 5,5: Poco pungente in avanti, in difesa fatica e rischia un clamoroso autogol

GESTRA 5,5: Il “cervello” biancorosso oggi ha faticato non riuscendo a gestire i ritmi della gara

ETCHEGOYEN 5: Poco preciso, poco grintoso. Qualche giocata positiva ma poco altro

Conti 5,5: -non riesce nel finale a farsi apprezzare

CAMARA 5: non si accende mai. Bravi i difensori neroverdi ma di sicuro non incappa nella sua migliore giornata

SILLA 4,5: Poche palle, tutte gestite male. Peccato perché aveva fatto intravedere qualcosa di meglio.

Mondoni 5,5: Ben gestito dalla difesa neroverde, non trova la giocata

SCARAMUZZA 5,5: Si illumina a sprazzi e quando lo fa diventa imprendibile. Troppo discontinuo, purtroppo

VEGNADUZZO 4: Sta diventando un problema per la squadra. Non segna, fatica sui contrasti fisici con gli avversari e anche quando la squadra costruisce gioco non riesce a essere d’aiuto. Cercasi bomber.