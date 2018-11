Investì la mamma di Arcisate: fermato l’uomo alla guida

Karim Hamid, cittadino marocchino ritenuto responsabile di aver investito e ucciso la varesina Michela Russo nel Comasco lo scorso ottobre è stato fermato, espulso e già rimpatriato dalla questura.

Ne dà notizia una nota del ministero dell’Interno.



L’uomo è accusato di aver travolto con la propria autovettura il 19 ottobre 2018 a Oltrona di San Mamette (CO) la giovane donna di Arcisate, madre di due bambini di tenera età, e deceduta dopo pochi giorni.

Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso una lunga serie di reati, fra i quali detenzioni illecita di stupefacenti e soggiorno irregolare sul territorio nazionale, guida senza patente e sotto l’influenza di alcool, porto abusivo d’armi od oggetti atti ad offendere, era stato fermato dai Carabinieri della stazione di Appiano Gentile (CO) lo stesso 19 ottobre e denunciato a piede libero per lesioni gravissime.

La Questura di Milano, che lo ha rintracciato mercoledì scorso, ha chiesto il nulla osta per l’espulsione all’Autorità Giudiziaria che è stato concesso in mattinata.

Ieri mattina sono stati acquisiti il via libera dal Consolato e la convalida dal Giudice di Pace e sempre ieri, nel pomeriggio è avvenuto il rimpatrio in Marocco.

Il sottosegretario all’Interno Molteni ha sottolineato come le nuove norme del Decreto Sicurezza e Immigrazione, recentemente convertito in legge «rappresentino la giusta risposta per contrastare in maniera più efficace la criminalità straniera ed espellere gli immigrati irregolari che si trovano nel nostro Paese solo per delinquere».