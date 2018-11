“A jazz voyage” con Yasmine Zekri Quartet al Borgo musicale

Un viaggio nel mondo del jazz è la proposta del Borgo musicale di Clivio per il pomeriggio di domenica 25 novembre.

Alle 18, nella sede dell’associazione musicale, in via Trentini 31, a Clivio, per il secondo dei “Momenti musicali 2018/19” è di scena il quartetto jazz composto dalla cantante Yasmine Zekri, dal chitarrista Stefano De Marchi, dal bassista Daniele Cortese e dal batterista Stefano Volpe.

Il gruppo presenterà un repertorio che spazia dai più amati compositori jazz (Duke Ellington, Horace Silver, Bobby Timmons, ecc.), alla fusion (Chick Corea) alla musica d’autore in chiave jazz (Tenco, Ramirez).

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.