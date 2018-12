Gli angioletti di Anna “illuminano” Elmec

Elisa di Elmec Informatica informatica ci scrive: «Ciao, vi allego una delle meravigliose decorazioni che la nostra collega Anna Achini ha creato completamente a mano (dalle faccine agli orli del vestitino degli angeli), per l’albero di Natale aziendale. Lavorando sabato domenica e di notte per settimane per riuscire a completare la sua opera entro il 1 dicembre, consueto giorno di addobbi qui da noi. Volevamo farle una sorpresa».

Ecco qui, sorpresa fatta. Complimenti Anna!