Scuola dell’infanzia Porraneo

Via Filippo Porraneo 5, Cardano al Campo

Numero di telefono: 0331 262324

Indirizzo email: info@scuolaporraneo.191.it

Sito web: www.scuolaporraneo.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina:interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

Tutti i dettagli dell’offerta formativa possono essere consultati sul sito della scuola.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Le rette si differenziano per prezzo per residenti e non residenti. Per i residenti è possibile presentare il modello ISEE. Tutti gli altri dettagli dei costi possono essere consultati sul sito della scuola.