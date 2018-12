Weekend “in giallo” con gli appuntamenti della biblioteca

Sta per arrivare l’inverno ma non si fermano le attività proposte dalla biblioteca civica di Angera. Il week end angerese sarà ricco di iniziative culturali adatte a un pubblico sempre più variegato.

Venerdì 14 al ristorante Vecchia Angera andrà in scena la Cena con delitto: “Delitto all’ospizio”. Dopo il successo delle prime due edizioni, il teatro ritorna in scena, o meglio in tavola, in modo simpatico e interattivo e renderà i commensali protagonisti di un enigma da risolvere.

Sabato 15 alle ore 15.30 l’appuntamento è per i più piccoli in biblioteca alla lettura animata del libro Il Natale più bello e del laboratorio creativo con realizzazione di una decorazione natalizia.

Le attività sono gratuite ma si consigliamo di prenotare a biblioteca@comune.angera.it.

Da domenica 16 torna il grande cinema in biblioteca con una rassegna dedicata al maestro della suspance e del thriller: Alfred Hitchcock. Cinque proiezioni che accompagneranno le domeniche pomeriggio invernali fino a febbraio e che faranno scoprire o riscoprire alcuni tra i capolavori coinvolgenti del regista riconosciuto come il rappresentante assoluto della settima arte. La prima proiezione è alle ore 16 con il film Rebecca – La prima moglie (1940).

Ingresso libero. Il programma completo è consultabile sul sito www.angera.it Per informazioni: biblioteca@comune.angera.it – tel. 0331.930.168