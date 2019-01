Investimento pedone in via Martiri Patrioti

Un 28enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo essere stato investito in via Martiri Patrioti, strada provinciale e direttrice principale di Malnate.

I fatti sono accaduti verso le 10.45 di venerdì 11 gennaio all’altezza dell’incrocio di via Martiri Patrioti con via Somalia e via Libia.

Ancora da chiarire le cause dell’investimento. Sul posto i rilievi sono stati presi dalla Polizia Stradale.