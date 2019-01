“Troviamo una soluzione per il parcheggio di Induno”

Egregi signori ,

sono una pendolare che utilizza quotidianamente i parcheggi della stazione di Induno Olona con moltissime difficoltà in quanto i posteggi a disposizione non sono in numero sufficiente. A seguito delle nuove disposizioni circa la sosta ho cercato di avere informazioni sia presso i vigili di Induno Olona sia presso gli uffici comunali: purtroppo nessuno degli operatori è stato in grado di chiarire la situazione .

A tal proposito vorrei sottolineare che mi ritrovo a pagare ” caro ” un servizio che non riuscirò sicuramente più ad utilizzare e di cui potrò usufruire solo ed esclusivamente se avrò la fortuna di poter trovare in affitto un parcheggio nella zona limitrofa con un ulteriore aggravio sulle mie spese.

Tutto ciò a causa del piano di intervento individuato dall’Amministrazione comunale per migliorare la fruizione dei parcheggi, mentre basterebbe eliminare il “praticello” inutilizzato di fianco alla stazione.

Sono consapevole del fatto che i residenti nelle zone limitrofe hanno dei grossi disagi causati dalla mancanza di parcheggi, non dalla presenza di pendolari che utilizzano la stazione, struttura ad uso non solo dei residenti ma di tutti .

Faccio inoltre rilevare che moltissimi utenti la settimana scorsa hanno trovato la macchina rigata nonostante fossero correttamente parcheggiate negli appositi spazi bianchi della stazione .

Poiché nella zona di Varese e provincia, i pendolari sono circa 4500 che si suddividono nelle varie stazioni, mi permetto di far notare che la vostra tutela rivolta a tutti gli utenti residenti e non, permetterà che la struttura rimanga in essere nel tempo senza rischiarne la chiusura per scarso utilizzo.

Rosita Antonino