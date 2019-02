Spazi nuovi per gli Angeli Urbani

18 posti contro i 12 precedenti, un locale apposito per la distribuzione di pane quotidiana e il mercatino meglio organizzato: una tale trasformazione interna dello chalet Martinelli, la sede degli Angeli Urbani di Varese meritava di essere festeggiata, e così è stato, nella tarda mattinata del 20 febbraio 2019.

Una inaugurazione con tanto di rinfresco e musica, fornita – dal vivo – da parte di uno dei loro ex ospiti, il sassofonista Umberto “lupo”Mombelli.

Umberto “Lupo” Mombelli al suo sax

E, infine anche la benedizione di rito, celebrata da monsignor Giovanni Giudici, davanti a diverse autorità cittadine, tra cui l’assessore ai servizi sociali Roberto Molinari.

18 POSTI GRAZIE ANCHE AI VOSTRI LETTI A CASTELLO

Monsignor Giudici impartisce la benedizione

Nella sede degli Angeli Urbani ora ci sono 18 posti letto, 14 dei quali nel salone dove erano ospitati i primi, ma con un vantaggio in più: sette letti a castello che aumentano il numero delle persone ospitabili, raddoppiando il posto per vivere, oltre che per dormire.

I letti a castello sono stati raccolti anche da voi, che leggendo l’articolo di Varesenews avete risposto alla chiamata dell’associazione.

IL MERCATINO CAMBIA STANZE E LASCIA IL POSTO ALLA DISTRIBUZIONE DEL PANE

Ma non sono solo i letti a castello e la nuova disposizione della grande stanza ad essere cambiati: delle nuove stanze sono state predisposte per il mercatino dell’usato, che aiuta a raccogliere i fondi per le attività quotidiane dell’associazione.

Ora sono nella parte dello chalet più vicina alla stazione FS. Al posto del piccolo spazio per il mercatino, ora c’è la quotidiana distribuzione del pane, che prima era distribuito nel salone unico, creando dei momenti di promiscuità.