Alunni a scuola con il pedibus. Senza auto anche i dipendenti del comune

Tutti a scuola, a piedi. E’ partito questa mattina, lunedì 18 marzo, il progetto Pedibus alla Scuola Primaria Celestina Pedotti di Luvinate. Questa mattina infatti i bambini, tutti in fila, tenendosi per mano, sono arrivati in classe col “pedibus”, il mezzo più ecologico, più salutare e più divertente per raggiungere la scuola.

La scuola primaria “C. Pedotti” fa parte del progetto Green School da tempo e quest’anno si è deciso di promuovere comportamenti sostenibili negli spostamenti casa-scuola-casa.

D qui il nuovo Piano di Mobilità Sostenibile che si svolgerà dal 18 al 22 marzo 2019. Sono stati così istituiti tre punti di raccolta, in cui alcuni genitori volontari radunano i bambini dirigendosi verso scuola con l’obiettivo di ridurre la CO2 emessa nell’atmosfera. E’ stato chiesto ai genitori di compilare un questionario on line che permetterà di raccogliere una serie di dati utili per capire quali sono le abitudini di mobilità più diffuse e come poterle modificare per consentire la riduzione delle emissioni di CO2.

Su invito della Scuola, anche i dipendenti del Comune sono stati invitati per questa settimana a lasciare la propria auto in uno dei punti di ritrovo e così recarsi al lavoro in piedi. Questa mattina i risultati erano evidenti: la piazza comunale era praticamente vuota di auto!