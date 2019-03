Coriandoli, mascherine e un tuffo nel lago

E’ il fine settimana delle prime sfilate di Carnevale ma non solo. I più coraggiosi si tuffano nel lago per una nuotata contro la violenza sulle donne e le escursioni non mancano. Un fine settimana che inizia con gli eventi dedicati al risparmio energetico.

Il tempo sarà bello per tutto il fine settimana, sole e asciutto – Meteo

M’ILLUMINO DI MENO

Venerdì 1° marzo torna la campagna promossa da Caterpillar, diventata ormai una grande festa collettiva per riflettere sul consumo di energia. Tantissime le iniziative anche nel Varesotto – LE INIZIATIVE DI M’ILLUMINO DI MENO

CARNENVALE

Comincia sabato 2 marzo la lunga settimana del Carnevale Bosino di Varese. Alle ore 15.00 il Re Bosino e le Autorità partiranno dalla stazione Nord di Varese e giungeranno a Palazzo Estense dove, alle ore 15.30, ci sarà la consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco al Re Bosino con le successive esibizioni nei Giardini Estensi del Piccolo Coro Rosetum di Besozzo e del Piccolo Coro Valcuvia di Azzio.

Anche Busto Arsizio si prepara a consegnerà le chiavi della Città al Tarlisu e alla Bumbasina questo fine settimana mentre la sfilata è il prossimo weekend.

Ecco le sfilata in programma in tutta la Provincia – GUARDA TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL CARNEVALE

BAMBINI

E’ un fine settimana all’insegna di stelle filanti e coriandoli ma non solo. In programma ci sono anche spettacoli teatrali, laboratori, escursioni e letture per i piccoli. – ECCO TUTTI GLI EVENTI PER I BAMBINI

INCONTRI

Varese – Sabato in programma la 3a Giornata del Riuso, dalle ore 10.00 alle ore 15.00 in piazzale Bulferetti (zona Ats-Università Insubria). Iniziativa promossa da Acsm Agam, Legambiente, Comune e Provincia di Varese con l’intento di lottare contro gli sprechi e cercare di diffondere la cultura del riuso cercando in questo modo di dare una seconda vita ad oggetti usati ma in buono stato. Dalle 10.00 alle 15.00 ci si potrà recare in piazzale Bulferetti (il parcheggio a lato dell’ingresso della sede ATS/ASL) per riproporre o cercare oggetti non più nuovi, ma comunque in buone condizioni come, ad esempio: mobiletti, sedie, dischi, giocattoli, quadri, lampadari, vestiti, giocattoli, fumetti, ecc… Gli interessati potranno presentarsi liberamente sul posto per esporre i propri oggetti come meglio credono (ad esempio nel baule della propria auto o su tavolini portati per l’occasione), o per ricercare qualcosa di proprio interesse. L’unico onere per gli espositori è quello di dover provvedere a portare via quanto eventualmente non ceduto. A supervisionare l’attività ci saranno le Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Varese.

Varese – Torna a Cartabbia, la Festa di Sant’Albino. L’appuntamento è domenica 3 marzo, per la festa organizzata per la seconda volta dall’Associazione Olivicoltori Varesini dell’olio di S. Imerio – Tutto il programma

Varese – Torna lo Sbaracco a Varese, nell’ultimo weekend dei saldi: venerdì 1, sabato 2, e domenica 3 marzo 2019. Il presupposto dell’iniziativa, alla sua terza edizione, è l’opportunità di acquisto, a prezzi ancora più bassi del periodo dei saldi di prodotti di fine stagione – Tutto il programma



Varese – Sabato giochi di orienteering, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, al Parco Mantegazza. Divulgazione delle attività del Club Alpino Italiano rivolte ai ragazzi dagli 8 ai 14 anni attraverso un pomeriggio con giochi di orienteering nel Parco – Tutto il programma

Varese – Sabato incontro “Leonardo Da Vinci tra arte, religione, alta finanza e mille curiosità”, alle ore 16.30 al Salone Estense con Fabrizia Buzio Negri, giornalista e critico d’arte. Incontro aperto al pubblico con presentazione di macchine leonardesche create da Roberto Vasconi. Ingresso libero.

Varese – Dai mandala ai ravioli momo: un fine settimana nepalese a Velate. Al Battistero e nei locali dell’Oratorio di Velate, saranno numerose le attività proposte sabato 2 e domenica 3, in favore dell’associazione Eco Himal Italia Onlus – Tutto il programma

Varese – Sabato alla Parrocchia S. Vittore Martire appuntamento con la stagione concertistica 2019, “Concerto di beneficenza” con l’Orchestra “I Solisti Veneti”. Alle ore 21.00, in Piazza San Vittore. Evento organizzato da Lyons Club Varese Europa.

Varese – Galleria Manzoni si colora di rosa. Sabato 2 marzo, l’associazione Caos presenta una manifestazione che mira alla sensibilizzazione su una patologia che ogni anno colpisce 53.000 donne – Tutto il programma

Varese – Sabato, serata di presentazione AVI (Ambulanze Veterinarie Italia) Onlus ore 21.00

Sala Montanari del Comune di Varese (Via dei Bersaglieri, 1). Serata di presentazione associativa e del corso per operatore sanitario zoofilo, che abiliterà il personale volontario a svolgere servizio a bordo di autoambulanze veterinarie (equipaggiate a norma della vigente legge in materia)

www.ambulanzeveterinarieitalia.it

Varese – Incontro con l’artista: Andrea Ravo Mattoni a Villa Panza. Il gruppo FAI giovani Varese organizza sabato 2 marzo una serata con lo street artis varesino – Tutto il programma

Cadrezzate – “Il cimento delle Rose”: un tuffo nel lago di Monate per dire no alla violenza sulle donne. Appuntamento domenica 3 marzo, alle 10 presso La Playa, via Mogno 441 Cadrezzate. Si contano già oltre 50 “impavidi” nuotatori per quello che si prospetta essere un vero e proprio evento – Tutto il programma

Luino – Domenica 3 marzo il CAI Luino propone una escursione con le ciaspole nel Parco Regionale del Veglia-Devero; un ambiente alpino di rara bellezza dominato dai massicci del Cervandone, Pizzi della Rossa e Crampiolo – Tutto il programma

Castiglione Olona – Sabato 2 marzo a Castiglione Olona, al Bar Mojito di via Volta, ci sarà la presentazione del libro scritto da Elisabetta Turano sulla vita di Mauro Mazza, 53 anni, castiglionese, nato con una disabilità soprattutto visiva – Tutto il programma

Varese – Domenica per “Le uscite narranti”, Villa Tamagno e il suo parco con il vecchio Ospedale. Incontro alle ore 14.30 alla Sede giornale Prealpina (Via Tamagno 13). Il grande tenore scelse Varese come sua dimora. Ora il parco secolare corona il nuovo ed il vecchio Ospedale di Circolo sorto nel 1913. Durata 2h 30′ circa. info@officinambiente.org, www.officinambiente.org.

TEATRO

Varese – Il Lions Club Satellite “Palazzo Estense”, in partenariato con il Comune di Varese, ha organizzato per sabato 2 marzo alle 21 al Teatro Santuccio lo spettacolo teatrale: “Coppia aperta, quasi spalancata” scritto da Dario Fo e Franca Rame. – Tutto il programma

ARTE

CINEMA

Al cinema arrivano Valerio Mastandrea e Marco Giallini: i due attori sono i protagonisti di “Domani è un altro giorno” . Per gli amanti dell’arte arriva “Tintoretto – un ribelle a Venezia” mentre a chi preferisce il brivido suggeriamo “Ancora auguri per la tua morte” – Le uscite al cinema