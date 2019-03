Giocare e disegnare tra arte e golosità

Caldo e soleggiato, l’ultimo fine settimana di marzo si presta a giornate da vivere all’aria aperta per divertirsi insieme ai bambini, con tanti musei aperti per i piccoli artisti, laboratori e feste golose, spettacoli e giochi… inclusi quelli del Luna Park della Schiranna.

FESTE

Cassano Magnago: giochi, laboratori e caccia alle uova al Lindt Choco Festival in programma sabato e domenica all’outlet > La manifestazione

Varese: primo giro di giostra sabato per la nuova stagione del Luna Park in riva al lago alla Schiranna > Leggi qui

LABORATORI

Musei: sono 10 i musei del territorio (4 a Varese oltre al MABA di Angera, il MAGA di Gallarate, il Monastero di Torba, Besano e Saronno) che aderiscono a Disegniamo l’Arte con aperture speciali sabato e domenica per visite guidate e laboratori artistici per bambini > Scopri tutti gli eventi

Varese: inizia sabato il ciclo di tre laboratori di cucina per bambini “Pasticceri da favola” al Magazzino di Velate > L’evento

Parco del Lura: laboratori in natura domenica pomeriggio dopo la mattinata di pulizie straordinarie per Verde Pulito dalle 12 entrate di ogni Comune nell’area del parco > La giornata

SPETTACOLI

Varese: venerdì alle ore 18 l’attrice Betty Colombo presenta il suo primo libro “Vado via” ai piccoli lettori e alle loro famiglie alla libreria “Potere ai bambini” > L’intervista

Varese: bambini al Parco del Castello di Masnago come in un romanzo di Calvino con Mino tra gli alberi, domenica pomeriggio per le “Domeniche di primavera tra parchi e musei” > Scopri di più

Varese: doppia proiezione domenica alle 10.30 e alle ore 15 per “Mirai”, il film di animazione giapponese in programma a Filmstudio90 per CinemaKids > Il film

Varese: domenica pomeriggio sotto il Tendone del Teatro di piazza Repubblica va in scena “Il re leone”, il musical, per sostenere Il ponte del sorriso > Lo spettacolo

IN NATURA

Ovunque: piste ciclabili, parchi e cortili offrono le condizioni ideali per insegnare ai bambini ad andare in bicicletta > I consigli

Lombardia: sabato e domenica i bambini fino ai 16 anni sciano gratis sulle piste lombarde con SciallaWeekend > Come aderire

PER MAMMA E PAPÀ

Cislago: incontro per genitori e ragazzi con il prof Enrico Galliano intitolato “Non ti ascoltano se tu prima non li ascolti”, venerdì sera alle ore 21 all’auditorium > L’incontro

Provincia: sabato e domenica in 34 piazza di Varese e provincia ci sono le Orchidee Unicef, per aiutare i bambini nel mondo > Leggi di più