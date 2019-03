L’eroina nell’auto e il caffè per passare la frontiera

Sei chili di eroina, ben nascosti nell’auto ma comunque scovati dai finanzieri al confine con la Svizzera.

Li trasportava un insospettabile rivenditore di vetro sessantenne di nazionalità olandese, che viaggiava su una Volvo con targa dei Paesi Bassi. Arrivato al valico di Brogeda, l’uomo ha spiegato alle fiamme gialle che si stava dirigendo in vacanza in Italia, per una durata di soli quattro giorni. L’uomo era agitato, le sue risposte evasive e contraddittorie e per questo i finanzieri hanno chiamato all’ispezione il pastore belga malionois Caymon.

Un militare “cacciavitista”, su segnalazione dell’unità cinofila, ha poi rimosso i sedili posteriori, scoprendo un doppiofondo appositamente creato con sei panetti di eroina dal peso di circa un chilo lordo ciascuno occultati all’interno di varie buste di plastica intervallate da caffè macinato, aroma utilizzato per confondere l’olfatto dei cani antidroga. L’intervento ha appunto permesso di recuperare complessivamente sei chili lordi di eroina.

Il trafficante è stato arrestato e condotto presso il carcere del Bassone (Como) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La sostanza stupefacente, due telefoni cellulari, l’autovettura e circa 1.000 euro in contanti sono stati sottoposti a sequestro. L’operazione è stata curata dal Gruppo Guardia di Finanza di Ponte Chiasso.