Olgiate Insieme presenta Alda Acanfora candidata sindaco

La lista Olgiate Insieme propone Alda Acanfora come candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative di Olgiate Olona. È rosa la carta che il centrodestra e alcuni civici oppongono al sindaco uscente e ricandidato, Gianni Montano.

La presentazione si è tenuta ieri sera, giovedì, al Gerbone con tutte le forze che la sostengono: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Indipendenti e la lista Voi.

Alla leghista Olvia Alessi il compito di fare gli onori di casa e presentare ai giornalisti la candidata sindaco: «La lista Olgiate Insieme nasce da un’accordo programmatico. Alda Acanfora è il nostro candidato sindaco ideale e trasparente. Fondamentale la sua grande esperienza e conoscenza della scuola, dell’amministrazione e del mondo del volontariato».

È la stessa Alda Acanfora a raccontare come è nata la lista e la sua storia: «Da qualche mese lavoriamo insieme in sinergia e in maniera coerente. Ho trovato in tutti grande attitudine all’ascolto e grande disponibilità.

La mia esperienza nasce nel volontariato in un’associazione per disabili. Fu Valerio Mola a farmi avvicinare alla politica quando, durante un mercatino di beneficenza, riuscii a vendergli dei fiori ad un prezzo spropositato. Era il 1995 e stavo per laurearmi. Sono stata prima assessore donna, prima capogruppo donna nel 2004, poi ho preso una pausa dal 2009 al 2014. Sono rientrata in politica con Montano per poi finire quell’esperienza dopo un anno. A partire dall’autunno 2018 è iniziato il lavoro di confronto in maniera schietta. Oltre ai gruppi ci sono anche realtà associative che ci sostengono. Un’esperienza che condenso in poche parole: coerenza, credibilità, passione ed entusiasmo.

Felice il referente della Valle Olona di Fratelli d’Italia, Maurizio Pacchioni: «Abbiamo lavorato alacremente per questo gruppo. Abbiamo una visione comune di idee, intenti e azioni. Alda è l’anello di congiunzione di questa alleanza. Sarebbe la prima donna sindaco di Olgiate. Tutti le riconosciamo grande competenza».

Enrico Vettori, di Forza Italia è sicuro: «Siamo riusciti a fare alleanze pure di centrodestra in quasi tutta la valle. È il risultato di un lavoro costruttivo con un ambiente giusto. Alda darà un valore aggiunto ma Olgiate è un paese di centrodestra e, come il resto d’Italia, ha bisogno di un governo di centrodestra. Cercheremo di portate anche a livello locale il grande obierrivo di abbassare le tasse perchè è possibile, non solo giusto».

Torna in pista anche Alberto Pisoni con la sua lista Voi, esclusa dal consiglio comunale cinque anni fa per un pugno di voti: «In questi 5 anni non ci siamo mai fermati e abbiamo portato avanto un discorso di opposizione ficcante. Per noi questo è un approdo naturale e lo dimostra il confronto importante che c’è stato sul programma che continua ad evolversi. Io sono contento della candidatura di Alda non perchè è donna ma perchè è lì per le sue competenze».

Fabio Tonazzo, responsabile per la Lega del Tradatese e Valle Olona: «Ho trovato in questo gruppo grande competenza da parte di tutti. Giorgio e Alda portano la loro grande esperienza all’interno di un gruppo coeso e determinato».

Infine ha parlato Giorgio Volpi, sindaco per due mandati e da sempre protagonista della vita politica del paese: «Sono contento perchè c’è un clima positivo. La parola d’ordine di questa lista è competenza, questo è il primo cambiamento che vogliamo mettere in atto, riportare la competenza e lo vedrete nelle prossime settimane quando vi parleremo di Villa Gonzaga, della questione Faccincani e di altre storie poco chiare che hanno puntellato questi 4 anni di giunta Montano».

La lista comincia anche a svelare alcuni punti del programma, a partire dall’abbassamento delle tasse comunali «perchè sono state messe le mani nelle tasche degli olgiatesi anche quando non ce n’era bisogno», passando per la sicurezza con «un intervento a livello di Polizia Locale per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini», sociale con la promessa di realizzare una casa di riposo per «venire incontro alle esigenze di una popolazione che invecchia anche se per noi è l’ultimo luogo in cui i nostri anziani dovranno andare» perchè prima «ci sono le cure a domicilio che vorremmo potenziare, anche per aiutare le famiglie». Ma la parola d’ordine è una sola: «Riportare la trasparenza in municipio».

