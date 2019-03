“Il segreto di qualcosa che tutti ricordano”: al Melo di via Magento a Gallarate verrà proposto mercoledì 6 marzo, alle 15.30, un reading teatrale dai Dialoghi con Leucò

I miti non sono altro che un modo di mettere in scena l’avventura umana che a sua volta è un pezzo parziale ma fondamentale dei miti stessi. E l’avventura di Pavese, le sue ossessioni vengono fuori, si disvelano nel tentativo di parlare di miti.

I “Dialoghi con Leucò” divengono luogo dell’esistere, spazio dello scontro fra desiderio che tutto si fermi in uno spazio esterno rispetto all’esistenza storica e la consapevolezza che tutto si trasforma e nel suo trasformarsi qualcosa si perde della bellezza di ogni secondo. Quasi si vivesse perennemente fra il desiderio di fermarsi in ciò che si sente in un preciso istante ed al tempo stesso si avvertisse il pericolo di una “esistenza mancata”. Il desiderio e l’ossessione dell’uomo prende corpo nel mito ed il mito si disvela, in tutta la sua forza nelle passioni e nei desideri contrastanti dell’uomo.

INGRESSO LIBERO E GRATUITO – Info: 0331-708224, udm@melo.it