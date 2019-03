Prima fa sesso con una donna e poi la rapina, arrestato

Rapinata dei soldi che aveva con sè dopo aver consumato un rapporto sessuale consensuale nei sotterranei del “fai da te” di Olgiate Olona. La vicenda, chiarita dai Carabinieri di Busto Arsizio al termine di una mattina surreale, è finita con la denuncia per rapina dell’uomo.

L’uomo e una donna di 30 anni si erano appartati in una zona nascosta, nei sotterranei del negozio che si trova nell’area commerciale che si affaccia sulla via per Fagnano. Dopo il rapporto l’uomo l’avrebbe percossa e si sarebbe impossessato della modesta somma.

Una storia di ordinario disagio sociale come tante ma che è sfociata in un arresto per rapina.