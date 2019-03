Tetto in strada in via Sant’Imerio: centro paralizzato

Traffico in tilt questa mattina nel centro di Varese a causa della chiusura di via Sant’Imerio.

La via, cruciale per il transito verso l’autostrada, deve ancora essere ripulita dal materiale caduto dal tetto di uno stabile. Il tratto interessato è dal Circolino per circa 200 metri. Il transito è vietato e le auto vengono deviate in via Spinelli anche se ripercussioni si registrano lungo tutto il ring da via Copelli.

Le squadre sono al lavoro per ripristinare la situazione ma, al momento, non si conoscono ancora i tempi di riapertura.

La presidentessa della Cooperativa di Bosto Maria Chiara Moneta commenta: « Per fortuna il grosso del tetto è caduto all’interno del nostro cortile senza provocare danni a terzi».

È attesa una gru chiamata dalla proprietà per rimuovere le parti pericolanti e ripristinare la situazione. I tempi sono ancora incerti.

Intanto dil traffico peggiora: difficoltà di registrano anche in ingresso i città con lunghe code sia in via del Nifontano sia in viale Europa e via Gasparotto a causa delle limitazioni alla circolazione.