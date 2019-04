Incidente con l’auto della nonna, fugge e finisce nei guai

Era la prima volta che usava l’auto della nonna e non aveva il coraggio di tornare a casa con la macchina danneggiata. Sì è fatto prendere dal panico e dopo avere causato l’incidente è scappato. Una fuga che un 21enne di Somma Lombardo, neo patentato, pagherà a caro prezzo.

Il pirata della strada, responsabile dell’incidente di ieri pomeriggio (martedì 16 aprile) alle 17.30 all’incrocio tra via Parini e via Torino a Gallarate è stato rintracciato nei giro di un paio di ore dagli agenti della polizia locale di Gallarate. Decisive sono risultate le testimonianze del conducente dell’auto speronata e di un passante che, oltre a indicare con precisione il modello del veicolo guidato dal giovane, hanno anche fornito alcune cifre del numero della targa. Quanto basta per risalire al proprietario della Ford Fiesta grigia, individuato grazie alle informazioni inserite nella banca dati del comando di via Ferraris.

La ricerca incrociata ha condotto gli agenti ad una abitazione di Somma Lombardo, dove vive l’intestataria dell’utilitaria, ovvero la nonna del 21enne. In casa, oltre a lei, era presente la madre del ragazzo che lo ha subito contattato telefonicamente: il figlio, sotto choc, stava girovagando in zona Gallarate alla ricerca di una carrozzeria in grado di riparare il danno. La donna gli ha chiesto di fermarsi e di attendere di essere raggiunto dalla polizia locale. E così è stato.

Il giovane è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso. Gli sono stati decurtati 36 punti dalla patente, in attesa del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria competente: lo attende un lunghissimo periodo di sospensione del permesso di guida. Un provvedimento esemplare che avrebbe potuto avere risvolti ancora più severi nel caso in cui il conducente del secondo veicolo, una Fiat Panda, avesse riportato ferite gravi (per lui, un 65enne della zona, fortunatamente solo contusioni guaribili in pochi giorni).

La dinamica dell’incidente è sin troppo chiara: il ragazzo non ha rispettato il segnale di stop di via Parini, speronando l’auto dell’auto dell’uomo che transitava in via Torino. Un impatto molto violento, a causa del quale la Fiat Panda è stata catapultata fuori strada.