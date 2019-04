I quadrotti della solidarietà colorano Le Corti

Da quando “Varese in… maglia” ha messo le sue basi alle Corti, il piano -2 del centro commerciale si è colorato di quadrotti, che le infaticabili associate stanno realizzando in vista di VareseSolidale.

Una macchia di colore che ha destato molta curiosità e movimento: «Sono davvero moltissime le persone che vengono a farci visita in sede, o si fermano incuriositi dai nostri lavori»¸Ha ammesso Tonia Calabrese, fondatrice e motore dell’associazione che ora conta diverse “colonne portanti” e molte partecipanti di ogni età.

Ai quadrotti stanno già collaborando in molti: non solo donne di ogni età – le più grandi hanno 92 e 88 anni – e di ogni nazionalità, ma anche le ospiti di due strutture psichiatriche della Asst sette laghi (Il centro diurno “i Castagni” di via Maspero e il Crm di via Ottorino Rossi), della cooperativa Ballafon e della casa san Luigi della Caritas.

Per chi volesse contribuire, sferruzzando o acquistando quadrotti, la sede di Varese in Maglia è al piano meno due, di fronte al Carrefour market. È aperta lunedi, mercoledi e venerdi mattina dalle 10 alle 12, mentre il mercoledì è aperta anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.30.

Durante i momenti di apertura è possibile non solo acquistare direttamente i lavori, il cui ricavato andrà a Varese Solidale, ma anche i buoni per partecipare a “Aggiungi un pasto a tavola” la grande cena solidale che si terrà sabato 4 maggio sul sagrato di san Vittore. Si può anche portare lana per realizzare i lavori, e anche ferri e uncinetti.

I lavori sono comunque in esposizione, nella vetrina della loro sede temporanea, tutti i giorni di apertura del centro commerciale.

A COSA SERVONO I QUADROTTI

Sabato 4 maggio, in occasione dell’evento di VareseSolidale – Aggiungi un pasto a tavola Corso Matteotti verrà colorata dei quadrotti realizzati. Saranno esposti come un lungo tappeto tra i gazebo delle varie associazioni, e sarà possibile prenotarli/acquistarli con una donazione, il cui ricavato sarà devoluto a VareseSolidale.

Prima della giornata di VareseSolidale, è ancora possibile realizzarli: i quadrotti devono essere di dimensioni un metro per un metro, e si possono realizzare in compagnia presso la sede di Varese in Maglia, o consegnati nella stessa sede.

Il 14 aprile Varese in… maglia sarà in corso Matteotti al Gazebo per VareseSolidale.12