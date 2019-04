«I rifiuti raccolti dai volontari sono rimasti lì»

I volontari si danno da fare, quasi sempre per il bene comune. In questo caso, come pubblicato anche da Varesenews, il 15 aprile hanno ripulito i boschi tra la valle della Bevera e la via Cà Bassa.

A distanza di due settimane però, tutto giace ancora nel luogo di raccolta. Un luogo tra l’altro a bordo di una strada trafficata e facilmente raggiungibile dai mezzi.

Visto che la notizia ebbe una buona diffusione sui mezzi di comunicazione, mi chiedo come mai, chi dirige il comune e la società di smaltimento rifiuti, non abbia ancora provveduto a dare ordine affinché i rifiuti vengano rimossi.

Gigi Bernasconi