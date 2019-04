Sperimentare la calcografia con “Apriamo le porte alla stampa”

Grandi e piccini al museo per sperimentare gratuitamente la calcografia in workshop con gli esperti del Milano Printmakers. Questo è “Apriamo le porte alla stampa”, la giornata di apertura straordinaria promossa dal Museo civico Floriano Bodini per sabato 6 aprile dalle ore 10 alle 18 nell’ambito della mostra “Empatie/contaminazioni. Dialoghi tra materia e segno”.

I visitatori di ogni età potranno apprendere e sperimentare con gli esperti due delle principali tecniche calcografiche: puntasecca e monotipo.

La puntasecca è una tecnica di incisione che non prevede l’uso di acidi (incisione diretta) e consiste nell’utilizzo di una punta molto affilata per incidere la lastra e realizzare il disegno prescelto. A seconda della pressione esercitata si avranno segni più o meno profondi che una volta inchiostrati e stampati su carta, restituiranno un disegno più o meno marcato.

Al contrario nel monotipo non c’è incisione e quindi non c’è alcuna possibilità di riprodurre il lavoro che rimane unico e irripetibile. La matrice è sempre una lastra (metallica o di plexiglass), che può essere inchiostrata dall’artista con diversi colori e soprattutto con la sovrapposizione di oggetti i più disparati, come per esempio foglie, fiori, pezzi di stoffa, e quant’altro possa conferire alla grafica un’impronta originale. Il torchio trasferisce poi il tutto su carta per ottenere la stampa di quel disegno irripetibile.

Attività per tutti gratuita.

Ingresso al museo 5 euro a persona (ridotto a 3 euro).

Il Museo civico Floriano Bodini è in via Marsala 11 a Gemonio.

Per maggiori informazioni: www.museobodini.it – info@museobodini.it oppure 339 7596939.