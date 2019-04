Un’orchestra di fiati incontra il sax di Mario Marzi

Per chi segue “La Casoratese” sa che ogni anno che passa, l’asticella della qualità dei suoi concerti si alza progressivamente, e quindi spinti dall’eco del successo dello scorso anno, il Corpo Musicale per il suo Concerto di Primavera 2019 ha deciso di bissare l’operazione Master Class & Concerto con il Maestro Mario Marzi.

Il protagonista di quest’anno è il sassofono e Marzi è un grande interprete di questo strumento.

Docente di sassofono al Conservatorio “G.Verdi” di Milano, ha vinto 9 concorsi nazionali e 4 internazionali. Lunghissima è la lista delle orchestre sparse in tutto il mondo, con cui ha tenuto concerti in veste di solista: Orchestra sinfonica Rai di Torino, Accademia di S.Cecilia, Teatro La Fenice, Caracas Symphony Orchestra. Più volte scelto da direttori come Riccardo Muti e Zubin Metha per tournée internazionali. A lui sono dedicate alcune delle opere più significative destinate al sax contemporaneo. Numerose sono le sue incisioni discografiche con BGM, Sony Classic, Emi, Edipan, Stradivarius.

La MasterClass tenuta dal M° Marzi nei giorni 5, 6 e 7 aprile a Casorate Sempione, avrà come epicentro il Concerto di Primavera de “La Casoratese”, sabato 6 aprile.

Il concerto (nella palestra comunale, via De Amicis, ore 21) sarà come di consueto aperto dalla Casorate Junior Band, che si presenterà con tre brani di compositori di musiche per orchestre di fiati, come Todd Stalter, Gary Fagan e Roland Barrett.

Poi nella sala appositamente attrezzata, entrerà “La Casoratese” che aprirà la prima parte del concerto con brani di compositori contemporanei come Otto M. Schwarz, Alfred Reed, Kees Vlak e Robert W. Smith.

Sarà un giro intorno al mondo che porterà il pubblico in un viaggio di ritmi e musiche attraversando il Brasile, i Caraibi e l’Africa.

La seconda parte del concerto invece sarà tutta dedicata al nostro speciale ospite Mario Marzi.

Dopo la “Suite Ellenique” di Pedro Iturralde, si passera ad un bellissimo brano di Gerry Mulligan “Etude for Franca” per poi lasciare tutto lo spazio per un ‘solo’ “Madres de Plaza de Mayo” di Javer Girotto e concludere con “La Casoratese” trasformata in una jazz band, con un esplosivo “TANK!” di Yoko Kanno.

Nel concerto si esibirà ovviamente l’ENSAMBLE DI SASSOFONI della MasterClass.

Questo esclusivo concerto è patrocinato dal Comune di Casorate Sempione e dall’Ambima.

Il concerto si svolgerà il 6 Aprile alle ore 21:00 nella palestra comunale di Casorate Sempione.

L’ingresso è come sempre gratuito.