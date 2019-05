Appuntamento con Bimbinbici

Domenica 12 maggio, Bimbimbici 2019, l’annuale appuntamento per bambini, ragazzi e famiglie che tutti insieme potranno prendere parte all’allegra pedalata in sicurezza lungo le strade di oltre 150 città d’Italia. La tradizionale manifestazione promossa da FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – da quasi vent’anni nella seconda domenica di maggio (Giornata Nazionale della Bicicletta), ha come principale obiettivo quello di diffondere l’uso della bici tra giovani e giovanissimi a supporto della mobilità sostenibile, riaffermando nel contempo i temi della sicurezza, della vivibilità e della salute legati al muoversi quotidiano in bicicletta.

A Saronno: ritrovo piazza Libertà ore 9,30. Partenza 9,45 verso il Parco Salvo D’Acquisto, accompagnati dai volontari FIAB e dalla Polizia Municipale. Per i piccoli e i ragazzini qualche giro nel percorso protetto del Parco per conoscere la segnaletica stradale e poter così affrontare le strade più sicuri. Per i più grandi e famiglie a seguire, giro nel Parco del Lura, accompagnati per le strade di Saronno dalla Polizia Municipale e dai volontari F.I.A.B.

«Oggi più che mai abbiamo bisogno di far crescere una nuova generazione di cittadine e cittadini, che abbiano una consapevolezza dell’importanza dell’ambiente che li circonda e di quanto le azioni personali, come prendere la bicicletta per andare a scuola, possono fare la differenza tra una città inquinata e una sana. La giornata di Bimbimbici non è solo una festa per le famiglie: è il modo di seminare idee belle per le città», commenta Giulietta Pagliaccio, presidente emerito FIAB.