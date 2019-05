Due giorni da non perdere per gli appassionati di vinili, con l’associazione culturale Rock Paradise.

Sabato 4 maggio a Gallarate ci sarà La festa del vinile organizzata in collaborazione con il Naga (Negozianti Associati Gallarate).

L’evento si svolgerà per le vie del centro cittadino. Ci saranno migliaia di dischi in vinile, Cd, Dvd, gadget musicali da vendere, comprare o scambiare;

Orario: dalle 10 alle 19.

Domenica 5 maggio tocca invece a Legnano ci sarà la 47^ Fiera del disco sempre a cura di Rock Paradise, in collaborazione con l’Associazione Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame e l’Associazione il Circolo S. Teresa Mazzafame, presso il Salice Legnano, Via dei Salici 9. L’evento si svolgerà al piano terra e al chiuso, oltre 25 espositori, migliaia di dischi in vinile, Cd, Dvd, libri, HiFi.

Ingresso gratuito, possibilità di scambio, ampio parcheggio nelle vicinanza, possibilità di pranzare. Orario dalle 10 alle 20.

Per informazioni:

Tel./SMS: 338.4273051

Email: epplus@yahoo.it

Facebook: Rock Paradise Fiera del Disco