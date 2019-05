Fantasia, avventura, solidarietà e creatività a prova di pioggia

Meteo incerto anche per questo ultimo fine settimana di maggio, dal 24 al 26 maggio, comunque denso di iniziative per il divertimento delle famiglie, fatto di scoperte, esperimenti, laboratori e tanti spunti per stimolare la curiosità e la voglia di avventura dei più piccoli.

Per le manifestazioni all’aperto, in caso di pioggia, si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma del programma.

FESTE

Comerio: inizia venerdì sera e prosegue per tutto il weekend la nuova edizione di “Fuck the cancer”, la manifestazione benefica a sostegno di Fondazione Ascoli contro le leucemie infantili, fatta di sport, musica live, golosità e tanti giochi nel ricco allestimento per i più piccoli. Tra cui “Il Villaggio di Harry Potter” e “l’Oasi dei piccoli principi” > Per saperne di più

Varese – Lissago: due giorni di Festa per la 40^ edizione della Camminata dei fiori, la manifestazione a sostegno del Comitato Maria Letizia Verga contro le leucemie infantili con giochi e laboratori per grandi e piccini al Campo sportivo > Leggi qui

Cislago: due giorni di “Happiness“, sabato e domenica all’asilo con musica live, pirati, spettacoli e un percorso avventura tutto da scoprire > L’evento

Casciago: Il villaggio del fanciullo di Morosolo apre le porte domenica per la Festa di primavera, una giornata a misura di bambino che offre ai più piccoli spazi di gioco, laboratori di teatro, un piccolo corso di avvicinamento agli amici a 4 zampe e tanta musica > Il programma completo

Sumirago: domenica pomeriggio, durante la Fiesta nel bosco, al parco comunale di Albisciago, ci sarà la seconda Mini marcia per bambini, tutta dedicata alla spagna > Leggi qui

Cunardo: Le giornate europee dei mulini si celebrano sabato e domenica tra Molino Rigamonti e Badia di Ganna, con una due giorni di eventi pensati per rivivere la centralità di questi luoghi, tra giochi, escursioni, laboratori e dimostrazioni > Per saperne di più

GIOCHI E LABORATORI

Casalzuigno: nelle giornate di sabato e domenica, in occasione della Mostra mercato dei Fiori, i bambini in visita a Villa Della Porta Bozzolo, potranno esplorare il giardino per raccogliere materiale e costruire “Una scala di colori” > Tutto l’evento

Gornate Olona: il pratone del Monastero di Torba si trasforma in un immenso campo da gioco domenica per le “Olimpiadi dei giochi dimenticati” > Qui tutte le informazioni

Busto Arsizio: domenica 26 maggio le sale gemelle del Museo del Tessile aprono ai bambini per una visita guidata e lo speciale laboratorio “I volti delle emozioni” > L’evento in agenda

Varese – Campo dei Fiori: domenica si inaugura la stagione delle Porte Aperte all’Osservatorio Schiaparelli, con visite guidate, osservazione solare e laboratori per bambini > Per saperne di più

ESCURSIONI

Inarzo: i volontari Lipu dell’Oasi della Palude Brabbia propongono a grandi e piccini una passeggiata notturna venerdì sera a caccia di lucciole e poi, domenica pomeriggio, un’escursione di Bird Watching. E sempre domenica pomeriggio per i più piccoli una passeggiata sonora a caccia di Cavallette e per i bambini della primaria un’escursione in palude armati di retini e stivali > Scopri tutti i dettagli

Cunardo: in programma per sabato le prime visite guidate all’Orrido di Cunardo, tanto caro ai bambini da diventare luogo per le feste di compleanno > Come partecipare

Badia di Ganna: in occasione della Giornata della custodia dei parchi, domenica le Guardie ecologiche volontarie guidano le famiglie alla pulizia (prima) e alla scoperta (poi) della Badia e dei suoi dintorni > L’iniziativa

Vedano Olona: una passeggiata lungo i sentieri del Parco Pineta in compagnia degli Asini dell’Arca del Seprio è in programma per domenica pomeriggio> Leggi di più

FUORI PORTA

Cagno (CO): tornerà in funzione solo per la giornata di domenica la grande ruota del Mulino del Trotto, nella Valle del Lanza, che offre ai bambini e alle famiglie una giornata di scoperta e di laboratori sulla creazione della farina e del pane > Leggi qui

Milano: prorogata sino al 9 giugno la mostra “Capire il cambiamento climatico” allestita al Museo della Scienza e della tecnica di Milano con quasi 300 foto del National Geographic e una serie di tecnologie digitali e interattive, adatta ai bambini dai 6 anni in su > Scopri di più

Milano: parte domenica da Milano la prima delle otto tappe di Eicma for kids , il progetto di educazione stradale alle due ruote che porta i bambini in piazza per provare biciclette e piccole moto su percorsi pensati a posta per loro > La manifestazione