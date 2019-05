“Il sole ce lo avevamo dentro”

“Abbiamo sperato fino all’ultimo nel bel tempo portando in spalle le transenne per chiudere la strada. Poi alle 8 e trenta quando ci siamo ritrovate ci siamo dovute arrendere, ma noi il sole ce lo avevamo comunque dentro di noi”.

Galleria fotografica Scuola materna Umberto Malnate 4 di 11

Nataly è la coordinatrice della Scuola dell’infanzia di Malnate, già Umberto I. Sorride contenta e soddisfatta insieme alle sue colleghe. “È una gran fatica tutti gli anni, ma la Festa dei bambini è un momento così bello che lavoriamo da mesi con entusiasmo e passione per arrivare ad organizzarla bene”.

La pioggia non ha fermato nessuno e così dalle 10, bambini e genitori sono iniziati ad arrivare. Hanno trovato una scuola trasformata in un grande spazio di giochi e laboratori. Ognuno poteva muoversi liberamente andando a sperimentare le attività che lo attiravano di più. L’ingresso era diventato uno spazio bar con la musica durante tutta la giornata fino alle 17. Nelle varie aule poi si potevano trovare laboratori per la stampa delle magliette, delle borse e degli zainetti. In un’altra quella per realizzare le collane fatte con la pasta. Poi c’era quella dove i cd venivano trasformati in pesci e lumache.

Oltre alle attività manuali i bambini e i genitori hanno giocato e ballato fino all’ora del pranzo preparato dai volontari e dalle cuoche. Settecento costine, decine di chili di patatine, prosciutto e melone e per finire le fragole per le oltre 400 persone arrivate a festeggiare insieme. Nel pomeriggio le attività sono proseguite con un luna park speciale, la ruota della fortuna, l’angolo selfie e i grandi gonfiabili.

“È bella la nostra scuola e la collaborazione tra genitori e insegnanti è fantastica. – Silvia conosce bene l’ambiente. Tutti i suoi tre figli sono passati da qui e ora è il turno di Elia – Ho iniziato con Matilde 7 anni fa come semplice volontaria per fare il mercatino e alcuni lavoretti. Poi sono entrata nel direttivo e dal 2016 sono presidente dell’Associazione amici della scuola materna. L’ambiente è positivo, fatto di collaborazione e rispetto. Sono molto contenta sia come mamma che presidente. I genitori partecipano anche se siamo sempre alla ricerca dei volontari. Oltre al lavoro a sostegno della scuola è una bella opportunità per conoscerci e incontrarci tra genitori”.

La loro attività è molto concreta perché attraverso le varie azioni durante l’anno vengono raccolti fondi che permettono di acquistare cose utili alla scuola. Intanto si smontano tutti i materiali della festa e da domani i bambini ritroveranno le loro aule colorate.