A Villa Della Porta Bozzolo un weekend dedicato alle rose

Continuano gli appuntamenti di “Maggio in fiore” a Villa Della Porta Bozzolo. Nel prezioso bene sarà possibile scoprire le numerose varietà di fiori che arricchiscono l’antico roseto ma non solo. Il Fai-Fondo Ambiente Italiano propone infatti, visite guidate al parco e alla villa, incontri con esperti, laboratori creativi per adulti e bambini incentrati sulle tecniche di realizzazione per decorazioni con rose e peonie ma non solo. Ecco i programma nel dettaglio:

SABATO 18 MAGGIO:

Ore 15:00 Laboratorio per bambini (dai 4 ai 12 anni), CACCIA ALL’INDIZIO NEL PARCO (su prenotazione fino ad esaurimento posti). Il giardino della villa contiene tantissime varietà di rose: proviamo a scoprirne alcune divertendoci con un’entusiasmante caccia all’indizio! Sarà un modo per esplorare il giardino e conoscere i nomi di alcune delle più importanti specie di rose antiche.

Visite al parco ore 11:00 e 15:00 – su prenotazione fino ad esaurimento posti

Visite guidate alle sale della Villa per l’intera giornata a partire dalle ore 10:30

DOMENICA 19 MAGGIO:

Ore 11.00 e ore 15.00 – Laboratorio per bambini (dai 4 ai 12 anni), CACCIA ALL’INDIZIO NEL PARCO (su prenotazione fino ad esaurimento posti). Il giardino della villa contiene tantissime varietà di rose: proviamo a scoprirne alcune divertendoci con un’entusiasmante caccia all’indizio! Sarà un modo per esplorare il giardino e conoscere i nomi di alcune delle più importanti specie di rose antiche.

Ore 11.00 Conferenza “FIORI IN POSA” a cura di Erika Montedoro. Bellezza e ornamento, ma anche cura del corpo e dell’anima. I fiori sono uno dei soggetti prediletti dalla pittura, sempre in biblico tra arte, scienza e simbologia. Dai codici miniati alle nature morte, passando per i giardini d’autore, un viaggio affascinante nel mondo dei fiori dipinti, tra aneddoti e curiosità.

Ore 15.00 Workshop Floreale “Decorare con rose e peonie”, a cura di Betti Calani (su prenotazione fino ad esaurimento posti). Un laboratorio per conoscere questi romantici fiori. Dimostrazione di una grande composizioni floreale di inizio estate dalla linea attuale, a seguire workshop di una composizione floreale con lattina e fiori. Allestita in giardino, un esempio di mise en-place per le cene d’inizio estate.

Visite botaniche al roseto ore 11:00 e 15:00 – su prenotazione fino ad esaurimento posti

Visite guidate alle sale della Villa per l’intera giornata a partire dalle ore 10:30

Ingresso dalle 10 alle 18, per maggiore informazioni, clicca qui

Il ristorante I Rustici proporrà uno speciale menu a tema e darà la possibilità di prenotare un cestino da picnic per un pranzo sull’erba. Per informazioni e prenotazioni contatta il ristorante: tel. 334.5630121 – prenotazioni@irustici.it

BIGLIETTI

Iscritto FAI: € 4.00, Intero: € 10.00

-Ridotto ragazzi ( 6- 18 anni) € 5.00

-Famiglia ( 2 adulti + 2 bambini) € 25.00

-Residente a Casalzuigno: € 5.00