Il Web Marketing Festival sta tornando

La passata edizione del Web Marketing Festival, ha registrato oltre 18.000 presenze in tre giorni, più di 60 eventi, 45 sale formative, 400 tra espositori e partner, 400 speaker e ospiti da tutto il mondo, oltre 400 tra espositori e partner e più di 600 startup e investitori.

Quest’anno saranno tante le novità rispetto all’anno precedente, a partire dall’offerta formativa e tematica mai così ampia caratterizzata da un ricco programma comprendente oltre 55 sale formative e più di 10 workshop.

Eventi di arte, cultura, musica, show e intrattenimento, business e networking e spazio a temi riguardanti l’innovazione in senso ampio come l’Intelligenza Artificiale, la robotica, il 5G, il Cyberbullismo e molto altro.

“Il lavoro svolto in questi anni insieme alle persone, alle aziende, alle istituzioni e ai professionisti che condividono i valori del Festival è andato nella direzione di radunare le “intelligenze”, i “saperi”, le “competenze” del nostro Paese e non solo, per contribuire al miglioramento della società. Viviamo un momento davvero unico, in termini di disponibilità di risorse, competenze e prodotti tecnologici, ma dobbiamo realmente adoperarci per impiegarle nel migliore dei modi” spiega Cosmano Lombardo, Chairman del Web Marketing Festival. “Portare all’attenzione di tutti temi di importanza vitale come la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione e del loro impatto sociale, sull’economia e sulla quotidianità è sempre stata una prerogativa del Festival insieme alla centralità della formazione”.

Al momento sono stati svelati solo alcuni degli eventi e degli ospiti che faranno parte del Festival. In attesa dell’agenda completa, infatti, sul sito ufficiale è stata pubblicata un’anteprima del programma formativo che guiderà i partecipanti durante la tre giorni.

Ancora attive la call for show e la call for mainstage.