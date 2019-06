“Il Del Ponte avrà il terzo lotto. È solo questione di tempo”

« Il terzo lotto dell’ospedale Del Ponte si farà. Ci vuole un po’ di pazienza, ma per Regione Lombardia è un progetto prioritario e lo completerà».

È categorico Emanuele Monti sul futuro del presidio di Giubiano. Nonostante i lunghi tempi di gestazione e poi realizzazione del polo pediatrico, il Presidente della Commissione sanità invita a essere postivi: « Purtroppo, il progetto si è sviluppato in un momento difficile, con scarse risorse. Ora, però, ci sono speranze che i vincoli strettissimi si allentino. Grazie al “Decreto Calabria” si può ampliare la spesa legata al personale. Inoltre, lo scorso anno, dei tre milioni che Regione Lombardia è riuscita a recuperare per i costi del personale, ben due li ha investiti al Del Ponte. È un messaggio chiaro!».

Quanto ai tempi della terza fase, Monti si dice fiducioso: « Magari già con il prossimo assestamento di bilancio, l’assessore potrà ottenere i fondi necessari per avviare il terzo lotto. Altrimenti si rimanda a fine anno, con la discussione del bilancio 2020».

Insomma, è solo una questione di tempo, ma la volontà è certa: « Il terzo lotto è fondamentale. Anche per risolvere i gravi problemi di spazio di alcuni reparti di vera eccellenza come l’audiovestibologia. È un servizio apprezzato in tutt’Italia ma che ormai ha una sede sottodimensionata. Il terzo lotto potrebbe essere una soluzione così come l’ampliamento nella stessa palazzina dov’è ospitata ora, allargandosi al piano superiore al posto del 112 che potrebbe trasferirsi alla Cittadella dell’emergenza che nascerà in località Fontanelle a Vedano Olona».

A tutto c’è una risposta: « Basta avere pazienza» commenta Monti.