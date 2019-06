Gorla Minore, venerdì il primo Consiglio del Landoni bis

Tutto pronto a Gorla Minore per l’inizio ufficiale del secondo mandato del sindaco Vittorio Landoni. Venerdì sera in Auditorium, infatti, si terrà il primo Consiglio comunale, con il giuramento del Primo Cittadino e la presentazione della Giunta.

Nessuna novità, in questo senso: come evidenziato da Landoni durante la campagna elettorale, al suo fianco resteranno gli assessori del primo mandato: “Saranno confermati Beatrice Bova (Assessore all’Urbanistica, all’Edilizia Privata, all’Ecologia e Ambiente e al Commercio), che avrà il ruolo di vicesindaco, Annalisa Castiglioni (Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi Demografici), Giuseppe Migliarino (Assessore lavori pubblici, qualità urbana, viabilità) e Fabio Lorvetti (Assessore alla Programmazione, al Bilancio-Finanze e Personale)”. Una scelta, quella del sindaco, motivata dalla stima nei loro confronti: “Con loro si è condivisa la visione dell’impegno amministrativo come di un servizio alla collettività, sono persone preparate e serie, scelte senza vincoli di partito, ma solo per le loro competenze e il desiderio di metterle al servizio della comunità” aveva spiegato Landoni.

In queste prime settimane dopo le elezioni, hanno già iniziato a lavorare attivamente: “Siamo pronti a ripartire, continuando da dove avevamo lasciato: si stanno avviando una serie di appalti che ci consentiranno di iniziare le opere annunciate: l’anagrafe (già partito), e a seguire archivio, mensa, gli impianti sportivi e piazza XXV Aprile. Abbiamo già riiniziato a dedicarci a tutto ciò in modo attivo e stiamo seguendo tante iniziative”. Tanta voglia di fare, ma anche tanta emozione nelle parole di Landoni, che confessa: “Sto preparando il discorso per venerdì: ci sono tante cose che vorrei comunicare ai miei concittadini, in primis il ringraziamento per averci confermato la loro fiducia, perché significa che si è andati oltre i partiti e si è guardato a quanto fatto in questi anni e alle persone che lo hanno portato avanti”.

Oltre agli assessori, in Consiglio siederanno, nelle file della maggioranza, Sergio Ferioli, Andrea Mazzocchin, Martina Orlandi, Alice Lualdi e Annalisa Buratti; mentre nelle file dell’opposizione ci sarà il capogruppo Fabiana Ermoni e i consiglieri Rossano Belloni, Matteo Landoni e Sergio Caldiroli. Il primo Consiglio parte infine con una novità per i gorlesi. “Ci sarà la diretta streaming” anticipa Landoni: chi non potrà recarsi di persona in Auditorium avrà quindi un’opportunità per seguire la seduta.