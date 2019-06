La comunità si prepara a festeggiare i santi patroni

«Le festività dei nostri Santi Patroni Pietro e Paolo rappresentano da sempre un momento in cui la nostra comunità si ritrova come ogni anno unita e salda nel rinnovare le sue secolari tradizioni; con la processione a lago, la celebrazione della Santa Messa alla Prepositurale, i fuochi d’artificio, si rinnova il nostro senso di appartenenza che affonda in radici profonde, nei valori di pace, solidarietà ed accoglienza. Inoltre, altre manifestazioni vanno a confermare l’importanza di queste giornate di festa».

Lo dice il vice sindaco Alessandro Casali che in qualità di assessore alla Viabilità, ritiene «fondamentale segnalare quanto evidenziato nell’ordinanza del 24 giugno».

Ecco, di seguito, i dettagli.

VIALE DANTE – Nel tratto di strada compreso tra Piazza Garibaldi e Rotonda Marinaio – temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso dalle ore 17,00 del 28 giugno 2019 alle ore 24,00 del 29 giugno 2019 – per consentire lo svolgimento della manifestazione Luino Moda, l’esibizione dell’artista Ivana Spagna, il Palio in Divisa e i fuochi di artificio; Sempre in Viale Dante nel tratto di strada compreso tra Piazza Garibaldi e Rotonda del Marinaio – divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso – dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 28 giugno 2019 per consentire lo svolgimento della manifestazione Luino Moda e l’esibizione dell’artista Ivana Spagna, e dalle ore 10,00 alle ore 24,00 del 29 giugno 2019 – per consentire lo svolgimento del Palio in Divisa e i fuochi di artificio – è consentito l’accesso ai residenti in loco diretti ai box privati e agli autobus di linea sino alla rimessa.

PORTO LIDO E PORTO NUOVO – nel tratto di piazzale rivolto verso il lago – la temporanea istituzione del divieto di transito del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli che trasportano le chiatte – dalle ore 8,00 del 29 giugno 2019 alle ore 3,00 del 30 giugno 2019 ; PIAZZA GARIBALDI – parcheggi ubicati sotto il monumento di Giuseppe Garibaldi – la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli – dalle ore 17,00 del 28 giugno 2019 alle ore 24,00 del 29 giugno 2019 – per consentire la delimitazione dell’area interessata dalla manifestazione in condizioni di sicurezza.

VIA VERDI e VIA DEL CARMINE – Dall’intersezione con Viale Dante sino all’intersezione con Via Paganini – la temporanea istituzione del divieto di sosta e del divieto di transito con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli utilizzati per lo svolgimento della manifestazione, delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso – dalle ore 17,00 alle ore 24,00 del 28 giugno 2019 per consentire lo svolgimento della manifestazione Luino Moda e l’esibizione dell’artista Ivana Spagna, e dalle ore 9,00 alle ore 24,00 del 29 giugno 2019 – per consentire lo svolgimento del Palio in Divisa e i fuochi di artificio – per consentire l’afflusso ed il deflusso delle persone in condizioni di sicurezza – è consentito l’accesso ai residenti in loco e a tutti coloro diretti al parcheggio privato del Camin Hotel Luino.

VIA LIDO – su tutta la via – la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei veicoli autorizzati, dei mezzi delle Forze di Polizia e dei mezzi di soccorso – dalle ore 17,00 del 28 giugno 2019 alle ore 24,00 del 29 giugno 2019 per consentire il doppio senso di circolazione in condizioni di sicurezza