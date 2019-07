Al Del Ponte indagini accurate per ginecologia e ostetricia

L’ecografia pelvica è oggi talmente diffusa da essere utilizzata abitualmente dal ginecologo come ausilio complementare alla semplice visita.

Tuttavia, negli anni, gli avanzamenti tecnologici e culturali hanno fatto sì che alcuni specialisti si siano particolarmente dedicati allo studio ed all’impiego di questa tecnica, consentendo, in mani esperte, il raggiungimento di livelli di accuratezza diagnostica così alti da essere impensabili anche solo qualche anno fa.

Per questo motivo, dall’aprile scorso è stato istituito all’Ospedale Del Ponte un Centro di Diagnostica Ecografica Pelvica, finalizzato alla diagnostica avanzata in ogni campo della ginecologia, dall’infertilità, alla stadiazione dell’endometriosi, alla definizione delle masse pelviche ed all’oncologia.

Quando nel corso di un’ecografia di routine o della valutazione clinica il ginecologo ha un dubbio diagnostico o riscontra una patologia dell’apparato genitale, può richiedere un esame più avanzato presso il nostro Centro. Lo scopo di una seconda valutazione presso un centro dedicato è quello di definire la diagnosi (ad esempio fornendo una caratterizzazione ecografica dei tumori ovarici e uterini), di fornire al chirurgo informazioni dettagliate finalizzate a scegliere l’iter terapeutico più appropriato per la paziente o viceversa di programmare un percorso di follow-up che mira a evitare un’aggressività chirurgica non appropriata e potenzialmente foriera di complicanze.

Inoltre grazie all’ausilio di apparecchiature sofisticate e moderne, come la sonda vaginale 3D, spesso l’ecografia è in grado di fornire diagnosi accurate quanto la risonanza magnetica, riducendo tempi di attesa e costi. In casi selezionati, infine, l’ausilio di mezzi di contrasto consente un approccio moderno, dinamico ed altamente accurato alla patologia ginecologica.

Il Centro si avvarrà della collaborazione con la Radiologia dell’Ospedale di Circolo e del Del Ponte per le eventuali integrazioni mediante tomografia computerizzata (TAC) e risonanza magnetica (RM).

Sono in corso diversi studi clinici che consentiranno un ulteriore sviluppo delle tecniche e delle conoscenze attuali.

Info e Contatti:

Appuntamento con impegnativa tramite agenda interna Ambulatori dell’Ospedale.

Numeri utili: +39-0332-299453 (lun-ven 10.30-15.00)