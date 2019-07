Passeggiando al chiaro di luna sui sentieri del Monte Orsa

Nuova iniziativa dell’Associazione Amo – Amici del Monte Orsa alla scoperta, con spunti sempre diversi, delle bellezze e delle curiosità del comprensorio del Monte San Giorgio, patrimonio Unesco.

Sabato 13 luglio la passeggiata a tema si intitola “E la luna bussò”, un omaggio al 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla luna.

La visita accompagnata riserverà qualche piacevole sorpresa, e si snoderà tra sentieri poco conosciuti del Monte Orsa fino a raggiungere l’osservatorio del monte Croce e da lì proseguire per la Linea Cadorna.

Impagabile il panorama al tramonto sul lago di Lugano, allietato da un aperitivo al monte Croce con musiche a tema in ricordo della storica impresa di 50 anni fa.

A seguire si potranno scrutare gli astri grazie ad un esperto che metterà a disposizione un telescopio.

Per i partecipanti alla gita è obbligatorio portare torcia e stuoia oltre a scarponcini da montagna. Cena al sacco. La quota di partecipazione è di 12 euro, 10 per i tesserati Amo e 8 per i ragazzi fino ai 14 anni.

L’appuntamento per tutti è alle 17,30 al colle Sant’Elia di Viggiù – dove è possibile lasciare la macchina – per le iscrizioni. Si parte alle 18 e alle 20 si brinda alla luna e si guardano le stelle al monte Croce.

Prenotazioni e informazioni scrivendo a sullalineacadorna@gmail.com oppure via WhatsApp ai numeri 340 9266691 o 347 4340911.