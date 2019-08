In Bruschera si fa festa e si corre per Amor

Arriva settembre e, come da tradizione, ritorna ad Angera la festa della Bruschera. Giunta alla sua quarantaduesima edizione, la sagra rionale si terrà questo weekend, da venerdì 30 agosto fino a domenica 1 settembre, proponendo tre giorni di buona cucina, musica, momenti di divertimento e un’importante novità che inaugurerà l’evento.

Venerdì 30 alle 19, ad aprire la festa sarà infatti un’iniziativa organizzata da Amor (Associazione mamme per l’Ondoli in rinascita) in collaborazione con Settelaghi Runners e gli stessi Amici della Bruschera: si tratta di una corsa podistica, non competitiva,della lunghezza di 6,5 chilometri il cui ricavato (l’iscrizione prevede un costo di partecipazione di 5€) sarà interamente devoluto al progetto “Auto per l’ostetrica di famiglia”. Per i ragazzi fino ai dodici anni è previsto invece un mini giro gratuito da 600 metri.

In concomitanza alla corsa ci sarà l’apertura dello stand gastronomico a base di polenta, bruscitt, spada alla piastra, birra e vino. La cucina sarà aperta fino a domenica sera in compagnia della “8 note” Band e delle due orchestre, “Valentino e Roberta” e “Mauro e Francesca”, che allieteranno le tre serate. A partire da sabato pomeriggio saranno inoltre presenti anche il caratteristico banco di beneficienza dell’oratorio di Angera assieme al giro in pony o a cavallo, reso possibile grazie alla disponibilità del Ranch Eva.