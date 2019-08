Lunedì rubinetti all’asciutto in tutto il paese

L’Amministrazione comunale di Porto Ceresio informa i cittadini che lunedì 2 settembre potrebbe mancare l’acqua potabile in tutte le vie del paese.

Dovranno infatti essere effettuati interventi urgenti per riparare perdite della rete idrica in via Matteotti, via dei Prati e via del Sole, con ripercussioni su diverse zone del paese.