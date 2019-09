Carne, balli e BustoFolk nel giovedì sera di Busto

Domani, giovedì 12 settembre torna l’appuntamento con i Giovedì in centro. Un ricco programma che come sempre vedrà vie e piazze animate per gli eventi proposti e organizzati dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con numerose realtà del territorio e per lo shopping sotto le stelle.

Alle 20.00 in piazza Vittorio Emanuele prenderà il via [M]eat in Busto, l’evento rinviato giovedì scorso per il maltempo, a cura di Royal Time e Salumificio Bustese: in programma la presentazione della cotoletta “Bustocca”, lo show cooking di Jerry Alotta e l’esibizione di Viola Valentino. (LEGGI QUI)

In piazza san Giovanni alle 20.30 appuntamento con il Flamboyan Club Centro danza e movimento che presenta “The Show”. Piazza Santa Maria alle 21.30 farà da palcoscenico al concerto della Fonix Live Band che proporrà brani di musica disco pop.

Giovedì prenderà il via anche l’edizione 2019 di Busto Folk in programma fino al 15 settembre al museo del Tessile: alle 19.00 nella sala gemella è prevista l’inaugurazione della mostra dedicata alla storia della tradizione più amata dai bustocchi, la Giobia, a cura del tavolo “Identità” coordinato dall’assessorato alla Cultura e composto da famiglia Sinaghina, famiglia Bustocca, Federcasalinghe e Antonio, Tosi, il “Pedèla”. L’ingresso libero e gratuito. (LEGGI QUI)

Alle 21.30 è in programma la festa a ballo irlandese con Il Bandarone, una serata tutta da ballare con la giovane band emiliano-lombarda in rapida ascesa nel mondo della musica tradizionale irlandese. Nei quattro gironi di manifestazione, Busto Folk proporrà più di 50 appuntamenti, con un selezionato palinsesto artistico nel panorama della musica “celtica” irlandese e bretone, senza tralasciare la canzone folk italiana, (previsti 80 artisti, 13 concerti live in quattro giorni). Info: www.bustofolk.it