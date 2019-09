Notte agitata al concerto di Gué Pequeno, ragazzino ferito

Forse un posacenere rotto, un oggetto con un bordo tagliente, forse lanciato da una certa distanza. Non si sa con certezza, fatto sta che un ragazzino di 14 anni si è trovato ferito al concerto di Gué Pequeno allo School Party a Olgiate Olona.

Era l’una meno un quarto di notte: l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica del 118 sono intevenuti per quello che fin da subito è stato qualificato come “un evento violento”, anche se probabilmente non intenzionale, almeno non contro un bersaglio preciso. Il ragazzino di 14 anni, mentre ballava, è stato ferito al torace da un imprecisato oggetto tagliente, che gli ha procurato ferita lacero contusa allo sterno.

È stato portato all’ospedale di Circolo di Varese, comunque in codice giallo, vale a dire non in pericolo di vita. Ha raccontato che è successo all’improvviso e anche i carabinieri di Busto Arsizio propendono per un episodio di – chiamiamola così – intemperanza durante il pre-concerto.

Un altro giovane di 18 anni è finito in ospedale a Busto per un’aggressione avvenuta poco distante alle 3.20: codice verde, niente di grave, solo qualche botta.

Poco dopo le 4 del mettino gli abitanti di Olgiate Olona hanno sentito altre sirene: questa volta si è trattato di un 24enne finito fuori strada al curvone di via Isonzo, parte vecchia del paese verso la valle. Alla fine non è stato portato in ospedale.