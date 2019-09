I Plateali festeggiano 20 anni

Iniziano i festeggiamenti per i 20 anni de “I Plateali”, l’associazione teatrale che propone spettacoli di improvvisazione. Per celebrare al meglio il compleanno, è stata programmata una lista di eventi.

Venerdì 27 settembre alle ore 19.30 gli allievi del corso di primavera saliranno, per la prima volta sul palco sul palco per il loro saggio.

Alle ore 21.00 le amiche del Teatro del Vigentino di Milano presenteranno lo show La Città delle Dame uno spettacolo interamente al femminile da un’idea di Linda Corsini ed Isabela Cremonesi, con Isabella Cremonesi, Linda Corsini, Carmen Cappiello, Margherita Gravagna e le musiche improvvisate al contrabbasso di Martina Milzoni.

Sabato 28 settembre alle ore 14.30 fino alle 16.30 sarà presentato un Workshop di improvvisazione Teatrale, gratuito, e sarà possibile prescriversi alle lezioni del primo anno della scuola.

Alle 20.30 i Plateali presentano lo show, tra i più rappresentati al mondo, il TheatresportsTM. Per l’occasione verrà rappresentato la versione full che comprende tre momenti:

“The Free Impro” con le nuove promesse

The Danish Game con una selezione degli amatori Plateali

The Regular Challenge Match con Elena Lah, Spazia D’Onofrio, Agnese Vismara e Elly Domeneghetti da Milano e con Michelangelo Consiglio, Davide Coda, Alessandro e Patea, Giancarlo Pariani da Varese, presenzierà la giuria Patrizia Esposito, presenterà Gianni Cioffi. Musicista della serata Lele Pascia.

Domenica 29 settembre dalle ore 14.30 fino alle 16.30 ancora un Workshop di improvvisazione Teatrale, gratuito, e sarà sempre possibile prescriversi alle lezioni del primo anno della scuola.

Alle 20.30 3 Vite all’Improvviso, spettacolo comico improvvisato, in versione long form, di e con Michelangelo Consiglio, Davide Coda e Gianni Cioffi, musiche di Lele Pescia.

L’ingresso a Casa Plateali è per i soli soci, è possibile prenotare la tessera d’iscrizione scrivendo a info@plateali.it. Il costo della tessera è di 10€ e vale un anno e permette di accedere agli spettacoli e ai corsi pagando in forma ridotta.

L’ingresso per i soci è di 8€ per il singolo evento e di 15€ per l’intero weekend, per i neo-soci e per i rinnovi la tessera verrà scontata dall’importo totale.

Per Informazioni www.plateali.it o +39 333 6121900, per prenotazioni https://www.plateali.it/calendario-eventi. Casa Plateali è in Piazza Bai, 3 a Gurone di Malnate 21046 (VA).