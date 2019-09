Solidarietà, musica e belle moto: arriva “SL Night 2019”

Il social group “Sportsteristi lombardi” (gruppo che raduna possessori ed appassionati di Sportster, uno dei modelli più famosi e longevi della casa motociclistica Harley- Davidson) organizza per domenica 8 settembre a partire dalle 17 al Birrificio Mopps’di Saronno l’evento benefico “SL Night 2019“, una serata di musica, convivialità ed allegria.

L’iniziativa, organizzata a favore della cooperativa sociale onlus “La ruota” di Parabiago è ad ingresso gratuito, con parcheggio interno riservato per tutte le Harley Davidson.

Numerosi stand, punti tattoo e barber shop, ma anche cibo, drink e animazione per bambini con il dj set di Gigio dj nel programma della serata. Ci saranno inoltre una lotteria benefica, la premizione degli sportsteristi, apericena con ricco buffet (a pagamento) e concerto rock con i No white out.

Qui la locandina con i dettagli del programma