Bimbi artisti si dipingono la scuola

Prendersi cura di qualcosa che è di tutti. Aiutare gli altri. Esprimere la propria fantasia in un murales.

È successo a Cuvio, quando nei giorni scorsi è giunto a conclusione un progetto cominciato l’anno scorso e che ha coinvolto i ragazzi che frequentavano la 2°. e 3° della scuola primaria U.Mascioni di Cuvio.

L’iniziativa si è resa possibile grazie al supporto del CAST di Laveno e si chiama “Come l’okapi” e trattava il tema dell’inclusione e delle diversità

Okapi, in via d’estinzione, animale che é preso ad esempio per via della sua originalità un po’ giraffa e un po’ zebra e quindi diverso per sensibilizzare i ragazzi ad accettare gli altri.

Il murales doveva esser eseguito a maggio scorso ma il cattivo tempo non ha permesso la fine del lavoro.

L’artista che ha coinvolto i bimbi é Luca Bracchetti di Varese.