Specialità a Km 0 per l’ultimo Agrimercato dell’anno

Saranno i colori, i profumi ma, soprattutto, i sapori dell’autunno, con i prodotti del nuovo raccolto, a far da cornice all’AgriMercato di Campagna Amica che torna domani (domenica 6 ottobre) sul Ceresio con le specialità a km zero.

Come ogni prima domenica del mese, infatti, i produttori di Campagna Amica saranno a Porto Ceresio per l’ultimo appuntamento con l’AgriMercato, che riprenderà come previsto in primavera.

Il “pubblico” del farmer’s market di Porto Ceresio è internazionale: oltre a servire la zona dell’Alto Varesotto, esso è divenuto anche meta fissa per i consumatori svizzeri, che lo raggiungono da tutta l’area del Luganese, data la prossimità del confine di Brusino Arsizio e la facilità di collegamenti con Lugano, anche attraverso il battello.

Appuntamento domani, dunque: ci saranno formaggi vaccini e caprini, succhi, miele, agricosmetici, conserve e composte, olio, marmellate, pesche sciroppate, ecc.

«Acquistando presso la rete di Campagna Amica si sostiene l’agricoltura made in Lario e si protegge l’ambiente ma, soprattutto, si è certi di portare a tavola un prodotto sano e proveniente dalla filiera agricola del territorio prealpino – rimarca Fernando Fiori, presidente di Coldiretti Varese – La qualità e l’origine dei prodotti sono garantiti dagli stessi agricoltori che ovviamente “ci mettono la faccia” e creano un rapporto di fiducia con la loro clientela rispettando regole fondamentali come la presenza di produzione propria e la disponibilità a fornire al consumatore tutte le informazioni utili su ciò che mette in vendita».