Il Città di Varese al “Franco Ossola”, arriva il sì del Comune

L’idea era nata dai tifosi circa un mese fa: perché non far giocare l’ultima gara di andata di Terza Categoria, che vedrà il Città di Varese opposto al Don Bosco di Bodio Lomnago, al “Franco Ossola”?

La società aveva già dato il proprio assenso, rigirando la domanda al Comune di Varese, proprietario dell’impianto di Masnago.

Oggi la risposta: il Città di Varese farà il proprio esordio nello stadio cittadino il prossimo 15 dicembre. Appuntamento quindi alle ore 14.30 per il fischio d’inizio.

Il nulla osta è arrivato dall’assessorato allo Sport di Palazzo Estense, che specifica come sia “a totale carico del concessionario ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al corretto utilizzo della struttura e per eventuali danni che dovessero verificarsi sia a persone che a cose”.

Per l’utilizzo del campo l’associazione sportiva dilettantistica Città di Varese pagherà al Comune un affitto di 400 euro.

«Sono molto contento – il commento dell’assessore allo Sport Dino De Simone – per questo ritorno sul campo del “Franco Ossola” . Personalmente ritengo che lo stadio debba essere vivo e utilizzato il più possibile. La concessione per questo evento è un segnale importante e io non posso che invitare tutti in tribuna per assistere alla partita».