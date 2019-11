Kèramos off gallery al Museo Gianetti

Sabato 23 novembre il Museo Gianetti ospiterà KÈRAMOS OFF GALLERY, una mostra collettiva itinerante di opere in ceramica moderna e contemporanea.

La mostra nasce dalla collaborazione con la Galleria GulliArte di Savona, in particolare con Antonella Gulli, titolare e curatrice dell’omonima galleria. L’intento è quello di mostrare una panoramica di parte dell’arte ceramica, unendo, in un’unica rassegna, artisti contemporanei e del Novecento, italiani e stranieri che lavorano in Italia, artisti che hanno come comune denominatore l’utilizzo dell’argilla, modellata, cotta o decorata in modo unico e diverso.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 23 novembre alle ore 18:00 e la mostra sarà visitabile fino al 21 dicembre 2019. L’ingresso è libero.