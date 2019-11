Le “note immaginarie” del concerto di Santa Cecilia della Casoratese

“La Casoratese” presenta al pubblico “Note Immaginarie”.

Il Concerto di S.Cecilia 2019 conclude una stagione particolarmente ricca di impegni, anche se all’appello manca ancora il tradizionale concerto di Natale che si terrà il 23 dicembre nella chiesa di S.M. Assunta.

La Masterclass Sax e il Concerto di Primavera con Mario Marzi, la serata Concerto a Busto Arsizio per il Progetto Pollicinio, il 3° Stage di Musica d’Insieme, il Concerto al Castello Visconteo di Somma Lombardo, “Gli Otto Diesis” in concerto alla Reggia di Venaria Reale, a Settembre la Festa della Musica, il 4° Festival Junior Band, il concerto a Daverio.

Sono alcuni tra tutti gli eventi che quest’anno hanno messo a dura prova i componenti del Corpo Musicale “La Casoratese”.

L’impegno nella formazione musicale giovanile è sempre stato tra le priorità dell’associazione casoratese, e lo dimostra anche in questo concerto: La Casorate Junior Band diretta dal M° Diego Pavanello, avrà il compito di aprire la serata, a cui seguirà la prima esibizione di un gruppo di bambini della scuola primaria di Casorate, guidati dal saxofonista Marco Russo.

Con l’ingresso della banda “senior”, si entrerà nel vivo del concerto diretto dal Maestro Emanuele Maginzali, che presenterà al pubblico un programma musicale del tutto particolare: una serie di composizioni dove l’immaginazione è il filo conduttore.

Si verrà guidati in un emozionante viaggio attraverso magia, vie frenetiche di una città, paesaggi incantati e creature leggendarie.

Questo è il programma completo:

Casorate Junior Band

M. Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Johnnie Vinson (arr.) Music from Frozen

Paul Lavender (arr.) Two Celtic Folksongs

A.P. Carter Cups(when I’m gone)

Corpo Musicale “La Casoratese”

Randall Standridge IMAGINARIUM

Bert Appermont GULLIVER’S TRAVELS

I. Lilliput – Land of the Midgets

II. Brodbingnag – Land of the giants

III. Laputa – The floating Island

IV. The Houyhnhnms

Rossano Galante CRY OF THE LAST UNICORN

Frank Ticheli ABRACADABRA

Franco Cesarini IMAGES OF A CITY