È morto Carlo Castiglioni, patron di Air Vergiate

Un malore mentre viaggiava sulla sua auto è alla base della morte di Carlo Castiglioni, proprietario della scuola di volo Air Vergiate e membro del cda di Volandia, il museo del Volo di Malpensa. Il decesso è avvenuto ieri, martedì.

Castiglioni, che di professione faceva l’architetto in un uno studio importante, era da molti anni protagonista del mondo del volo in provincia di Varese e non solo ed è stato anche assessore a Taino. La sua scuola di volo fa base all’aeroporto di Biella-Cerrione che lui stesso ha amministrato per lungo tempo. Aveva 69 anni.