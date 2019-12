Auguri a Pina Roncalli, che compie cento anni (da 81 a Golasecca)

Il sindaco di Golasecca Claudio Ventimiglia con il suo vice Bruno Specchiarelli ed il capogruppo Umberto Pinetti, con una delegazione del Gruppo Alpini cittadino ha festeggiato alla presenza dei famigliari la centenaria Giuseppa Santa Roncalli, detta Pina, nata a Rocca del Colle in provincia di Bergamo (oggi comune di Bagnatica).

«La nostra concittadina che è allegra e simpaticissima, quasi totalmente ancora autonoma nelle operazioni di vita cuotidiana (a detta delle figlie non assume alcun farmaco e si ciba di tutto e di più prediligendo i dolci dei quali è golosa) è immigrata a Golasecca nel 1938».

«Si è poi sposata nel 1940 con Introini Ermanno, mancato nel 1981» continua il sindaco. «Ha avuto 10 figli (di cui 8 ancora presenti). Il padre della centenaria era primo cugino di Papa Roncalli (il papa buono Giovanni 23′ ). A Golasecca la donna, oltre che accudire i propri 10 figli, ha lavorato a domicilio ritagliando tessuti per conto della “T & J Vestor” nota azienda tessile golasecchese (ha sempre abitato a poca distanza da quest’ultima) raccogliendo i contributi per raggiungere la pensione. Durante la breve visita, dove si è brindato tutti insieme (centenaria compresa) il Sindaco ha consegnato alla donna un mazzo di rose rosse ed una pergamena augurale, facendole i migliori auguri per il traguardo finora raggiunto».