Dalla Bcc un aiuto concreto alla comunità

Una serata all’insegna della solidarietà. La vicinanza al territorio è per la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate un punto imprescindibile del suo essere banca di comunità e lo ha dimostrato con il tradizionale concerto di Natale. Domenica 15 dicembre, all’oratorio San Giovanni Bosco di Buguggiate sono state consegnate le beneficenze al territorio: quasi 8 mila euro che la Bcc ha voluto dare alle parrocchie di Buguggiate, Azzate e Gazzada-Schianno, alla proloco di Azzate, all’Orasport di Gazzada e alla banda “Giuseppe Verdi” di Capolago che, diretta dal maestro Giuliano Guarino, ha allietato la serata.

«È questo un appuntamento tradizionale nel quale vogliamo ribadire il ruolo e, soprattutto, la diversità di una banca di credito cooperativo», ha detto il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi. «La vicinanza al territorio non è uno slogan ma è fatta di azioni concrete, di un sostegno alle realtà che creano valore per la loro comunità e, noi con loro, vogliamo sostenerle. È anche occasione per augurare buone feste a tutti».

«Le pro loco con la loro azione triplicano il valore delle iniziative», ha detto il presidente della Pro loco di Azzate, Nicola Tucci. «E con questo spirito raccogliamo il contributo che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ci ha dato: è in buone mani e lo sapremo far triplicare per far crescere il territorio».

Hanno ritirato le beneficenze il parroco della comunità pastorale Maria, Madre della speranza che raccoglie le comunità di Buguggiate, Azzate e Brunello don Cesare Zuccato; il parroco di Gazzada-Schianno don Stefano Silipigni e il presidente della banda Verdi di Capolago Marco Ambrosetti. Per la Bcc sono intervenuti, insieme al presidente Scazzosi, il responsabile dell’Area mercato Roberto Gentilomo, il direttore della filiale di Buguggiate Daniela Cazzaniga e il presidente del CCR della banca Maria Carla Ceriotti. Presente alla serata anche il sindaco di Buguggiate Matteo Sambo che ha voluto ringraziare la Bcc per la serata e per la costante presenza e vicinanza alla comunità cittadina.