Giochi da vivere o barattare, tra spettacoli e creatività

Inizia con qualche fiocco di neve nella giornata di venerdì e prosegue soleggiato ma con temperature vicine allo zero l’ultimo fine settimana d’autunno, dal 13 al 15 dicembre. Mercatino del baratto a parte, sarà il Natale il protagonista assoluto di questo weekend per il divertimento di grandi e piccini, tra creatività, spettacoli, lucine, presepi e incontri con Babbo Natale.

GIOCHI

Varese: una grande tombolata e un concerto del coro Sole Voci sabato sera alla scuola media Salvemini che ospita la Festa di Naltale promossa dalle associazioni e dal progetto Energia dei legami, aperta a tutto il quartiere di Belforte > Leggi qui



Buguggiate: domenica 15 dicembre dalle 14.30 alle 16.30 si svolgerà in piazza del Comune il mercatino del baratto per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni > Scopri di più

Meride (CH): domenica 15 dicembre al Museo dei Fossili del Monte San Giorgio si inaugurano due nuove attrazioni che grazie alla tecnologia consentono un emozionante incontro ravvicinato con la natura di 240 milioni di anni fa > Leggi qui

EVENTI NATALIZI



Somma Lombardo: fino al 29 dicembre, il Reame dei Ghiacci è il protagonista assoluto del Natale a Volandia, il parco e museo del Volo a un passo da Malpensa. Attività per bambini, spettacoli di magia, pupazzi e bolle di sapone animeranno i weekend che ci separano dal Natale e quello immediatamente successivo > L’iniziativa

Sesto Calende: trenino gratuito e cioccolata calda sabato, dal mattino sino a tarda sera in centro città, per vivere con i bambini la magia del Natale > L’iniziativa

Varese – La Babbo Natale Run torna per le strade di Varese. La manifestazione avrà luogo domenica 15 Dicembre 2019 e sarà aperta a grandi, piccini e anche agli amici a quattro zampe – Tutto il programma

Luvinate: arriverà Babbo Natale e sarà acceso il presepe domenica per il primo Mercatino di Natale di Luvinate, attorno al grande albero del Parco del sorriso > Leggi qui

Varese: domenica pomeriggio al campo di via Sette Termini i Gorillas giocano una partita amichevole di football americano con Babbo Natale e animazione per bambini sullo sfondo > Leggi qui

Rovellasca: domenica 15 dicembre c’è la quinta edizione di “Babbi in Bici” a cura dell’associazione “Il Pozzo”, con partenza dalla pista di pattinaggio del Parco Brughè > La manifestazione

SPETTACOLI



Varese: si intitola “Il mondo di Raimonda” lo spettacolo della Compagnia Mariangela Martino che andrà in scena sabato pomeriggio negli spazi della Biblioteca dei Ragazzi “Gianni Rodari”, a partecipazione libera e gratuita > Leggi di più

Saronno: l’auditorium domenica pomeriggio apre ai bambini per due repliche dello spettacolo “Lettere da Babbo Natale” tratto da “Letters from Father Christmas” di J.R.R. Tolkien > I dettagli

Varese: è “Ailo – Un’avventura tra i ghiacci” il film di animazione che domenica pomeriggio chiude la stagione autunnale di CinemaKids al Nuovo di viale dei Mille > Il film

Losone (CH): sabato sera alle ore 20 il Mago Nathan si esibirà con uno spettacolo per bambini e famiglie offerto dal Comune al Centro La Torre > Leggi qui

LABORATORI



Gallarate: sabato pomeriggio in biblioteca “Arriva Babbo Natale” per “I luoghi del leggere”, con la lettura animata e il laboratorio creativo per la realizzazione di un piccolo Babbo Natale, e ricevere in cambio un piccolo dono > Scopri di più

Malnate: due giorni di laboratori per bambini aspettando il Natale a cominciare da sabato pomeriggio in biblioteca, con quelli ispirati alle letture e poi domenica, in piazza tessitrici creazioni ecologiche promosse dalla Città dei bambini > Scopri di più

Angera: tornano sabato pomeriggio gli appuntamenti con la Biblio Art in ludoteca. “Leonardo Pittore” il titolo del laboratorio che propone ai bambini di realizzare un quadro a strati, in cui inserire uno dei soggetti dei famosi dipinti di Leonardo > Come partecipare

Gallarate: ultimo appuntamento domenica pomeriggio con i laboratori dei Luoghi del leggere. Il maga accoglie i bambini per realizzare “carte di arte di regalo di Natale”, uniche e personalizzate > Leggi l’articolo

Gavirate: al Chiostro di Voltorre nuovo appuntamento con i laboratori per le famiglie di Remida domenica dalle ore 14.30 alle ore 18 con “Aspettando il Natale“, per realizzare insieme ornamenti e decorazioni da portare a casa. Prenotazione obbligatoria scrivendo a remida.varese@gmail.com

FUORI PORTA



Vira (CH) : il piccolo comune sulle sponde del Lago Maggiore domenica si trasforma nel “Villaggio dei presepi“, una delle manifestazioni più suggestive del Verbano > Scopri di più

Verbania: come ogni anno sotto Natale, Villa Giulia si trasforma in Divertilandia, con un ricco programma di giochi e animazioni per i bambini > Leggi qui

Como: il capoluogo lariano sotto Natale si trasforma nella Città dei balocchi, con sfavillanti giochi di luce e proiezioni capaci di rendere fantastici e coloratissimi i monumenti e i percorsi storici > Scopri come arrivarci

Macugnaga: dal 23 novembre torna “La regina dei ghiacci” con il suo regno dove immergersi nella magica atmosfera della favola ispirata a Frozen, tra ghiacci spettacoli > I dettagli dell’evento

Ornavasso (VB): trenini sotterranei, boschi incantati, igloo delle fiabe, antichi mestiri, il presepe bianco e tanti spettacoli di sabbia per la decima edizione della “Grotta di Babbo Natale“, alle grotte di Ornavasso, tutti i fine settimana a partire da sabato 16 novembre > Tutto il programma