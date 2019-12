A Natale la località di Vira, nel Locarnese, si trasforma nel villaggio dei presepi. Una tradizione che si ripete da anni e che rivivrà nuovamente a partire da domenica 15 dicembre.

Per tutta la durata delle feste natalizie, nella frazione del comune ticinese di Gambarogno, sul lago Maggiore, si entrerà in pieno clima natalizio.

Nel centro storico, un nucleo ancora intatto composto da antiche case addossate le une alle altre, da viuzze, strettoie e piccoli portici, troveranno spazio natività e allestimenti natalizi di ogni genere e dimensione.

Per tutto il periodo delle festività sono inoltre in programma una serie di eventi dedicati al Natale: l’inaugurazione della trentesima edizione della manifestazione è in programma domenica 15, a partire dalle 17 con musica e prodotti enogastronomici del territorio.

Maggiori informazioni: Ascona-Locarno Turismo, tel. 091 759 77 04 oppure gambarogno@ascona-locarno.com.