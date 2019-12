La Babbo Natale Run torna per le strade di Varese

Torna l’iniziativa benefica targata Rotaract club che animerà le vie del centro storico di Varese con un esercito di persone vestite da Babbo Natale. Frutto di un’idea del Rotaract club Varese Verbano, la Babbo Natale Run è un evento sportivo e filantropico che viene organizzato da diversi anni nel capoluogo bosino. Quest’anno hanno unito le forze tutti i club della Zona Olona (Laveno Luino Alto Verbano, Varese Verbano, Busto Arsizio Legnano Gallarate “La Malpensa”, Tradate, Saronno e Magenta), che da anni portano avanti iniziative culturali e benefiche sul territorio, con il patrocinio del Distretto Rotaract 2042 – Nord Lombardia e del Comune di Varese.

Numerosi sono inoltre gli sponsor che gentilmente si sono attivati per sostenere l’iniziativa. La manifestazione avrà luogo domenica 15 Dicembre 2019 e sarà aperta a grandi, piccini e anche agli amici a quattro zampe: 8 km da percorrere correndo o camminando all’insegna della solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto all’associazione San Martino O.N.L.U.S. di Varese, realtà attiva sul territorio a sostegno delle persone che versano in situazioni di difficoltà economiche. Si partirà dai Giardini Estensi alle ore 9.00 e al termine della corsa si terrà la premiazione con un piccolo rinfresco.

A ogni partecipante sarà consegnata una sacca di natale con all’interno alcuni gadget e, in particolare, l’abito da Babbo Natale. All’iniziativa è possibile iscriversi presso la Palestra Olympus Avant (Via Pirandello n. 31, Varese) e il DNA PUB (Via Piemonte n. 3, Varese), nonché il giorno stesso dell’evento. Gli ingredienti per fare del bene divertendosi ci sono tutti: non resta che scoprire chi sarà il Babbo Natale più veloce da ingaggiare quest’anno per la consegna dei doni.